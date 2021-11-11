السياحة: 5 شركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، بدء 5 شركات دولية متخصصة، بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بالتنسيق بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى اللجان التي ترسلها وزارة الصحة والسكان وهيئة سلامة الغذاء لضمان صحة وسلامة النزلاء.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن أعمال المراجعة التي تقوم بها هذه الشركات تأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد أوائل الأسبوع الجاري برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في إطار الاستعدادات للموسم السياحي الشتوى والحرص على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري وضمان صحة وسلامة النزلاء من المصريين والسائحين.

وأكد العاصي، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة الفندقية التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة هذه الشركات المتخصصة والتقارير التي ستقوم بإعدادها.

من جانبه، أشار علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن هذه الشركات ستقوم بمراجعة جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية وجودة وسلامة تداول الأغذية والمشروبات والصحة العامة ومدى التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

ونوه عاقل، إلى أن هذه الشركات ستقوم بالمرور على 423 منشأة فندقية باختلاف درجتها السياحية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، وسيتم بعد ذلك المرور على باقي المنشآت الفندقية تباعا.

وفي سياق متصل، تستمر اللجان التي تقوم وزارة السياحة والآثار بإيفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية منشأة يثبت مخالفتها وعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المقررة وبجودة مستوى الخدمات المقدمة بها.