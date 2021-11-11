وظائف بالجيزة.. فرص عمل براتب 3 آلاف جنيه بمدينة السادس من أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات العاملة في مجال الأمن الحراسة.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أن الوظائف المطلوبة تتمثل في: أفراد أمن لكمباوند في السادس من أكتوبر.

وأوضحت أن الشروط تتمثل في أن يتراوح السن بين 23 إلى 45 عاما - المؤهل شهادة الإعدادية أو دبلوم وما يعادله، وعدد ساعات العمل 12 ساعة، والراتب 3 آلاف جنيه، 26 يوم عمل و4 أيام إجازة.

ودعت المحافظة، الراغبين في العمل، إلى التوجه لمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الطابق الثاني، موضحة أن العمل مستمر يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.