10 صور من جولة انتصار السيسي بقرية شما بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صور زيارة السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لقرية "شمّا" التابعة لمركز "أشمون" بمحافظة المنوفية.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لقرينة الرئيس، وذلك لمتابعة معرض التراث للحرف اليدوية لسيدات القرية، وقدم الأهالي التحية لقرينة الرئيس وسط حالة من السعادة والفرحة.

وعقدت قرينة رئيس الجمهورية، اجتماعًا مع متطوعات "حياة كريمة"، كما تفقدت قرية "شمّا"، والتقت عدد من الأهالي، كما تابعت القافلة الطبية التي نظمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وعبّر أهالي "شمّا" عن سعادتهم بزيارة قرينة الرئيس لقريتهم، مؤكّدين حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديرهم لمبادرة "حياة كريمة".