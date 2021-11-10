بعد موافقة الحكومة.. تعرف على الفئات المعفاة من الضريبة على الدخل في القانون الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل الصادر رقم 91 لسنة 2005.

وحدد قانون الضريبة على الدخل، عددًا من الاستثناءات والإعفاءات الضريبية للمواطنين من الممولين والموظفين وحتى أصحاب المعاشات وذلك وفقا للمادة 13 من القانون.

ويرصد الخليج 365 الفئات المستثناة من الضريبة على الدخل في القانون الجديد والتي جاءت كالتالي:-

1- مبلغ 9 آلاف جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول.

2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.

3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

5- المزايا العينية الجماعية التالية:

- الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.

- النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.

- الرعاية الصحية.

- الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

- المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.

6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.

7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.

ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين (3)، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.