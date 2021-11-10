نشرة الحوادث.. ضبط المتهم بالتحرش بطالبة في التجمع وحل لغز مقتل طفلة بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

-حل لغز مقتل طفلة بكرداسة.. زوج الأم عذبها وتخلص من جثتها بمساعدة نجله

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب ملقاة بالطريق بمركز كرداسة شمال المحافظة، وتبين أن زوج والدها ونجله وراء ارتكاب الواقعة.

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-الداخلية: ضبط سائق متهم بالتحرش بطالبة في ميكروباص التجمع

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص.

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-الداخلية تكشف حقيقة قيام شخص بالتعدي على زوجته في الشارع

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعدي على زوجته بأحد الشوارع.

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-الداخلية:مصرع عنصرين إجرامية إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

لقى عنصرين إجراميين بالفيوم ,مصرعهم اثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بوزارة الداخلية

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-26 يناير.. الحكم فى طعن العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة



حجزت محكمة القضاء الإدارى، الطعن المقام من أحمد العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة للحكم بجلسة 26 يناير المقبل.

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-تأجيل محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية" لـ 10 يناير



تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة 22 متهمًا، بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية"، لجلسة 10 يناير لضم الأحراز.

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-قضية داعش الزاوية.. إدراج المتهمين والكيان التابعين له بقوائم الإرهابية

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والمشدد 10 سنوات لآخر، و3 سنوات لآخر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش الزاوية الحمراء".

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-النيابة العامة تصدر "إعلان القاهرة 2021" في ختام مؤتمر مكافحة الجريمة

أصدرت النيابة العامة، إعلان القاهرة 202، في ختام المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، الذي يعد وثيقة دولية وإقليمية هامة على طريق المواجهة القانونية تلك الجرائم.

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