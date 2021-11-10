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نادي القضاة يثني على مؤتمر النيابة العامة لمكافحة الجرائم عبر الوطنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أثنى نادي القضاة على المؤتمر الدولي الذي نظمته النيابة العامة، بشأن دورها وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية.

وذكر النادي في بيان اليوم الأربعاء: "تابعنا بكل فخر واعتزاز المؤتمر الدولي المشرف الذي نظمته النيابة العامة المصرية بصفتها رئيس جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة ، بشأن دور النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية ، والذي ضم النواب العموم العرب والأفارقة ، وما تضمنه محتوى المؤتمر من مادة علمية وعملية ثرية وقوية".

وأوضح: "أكد المؤتمر على الريادة المصرية القضائية وأسهم بشكل كبير في تعزيز وتدعيم العلاقات المصرية العربية والإفريقية".

وأكمل: "جاءت كلمات رؤساء الوفود المشاركة تحمل التقدير والثناء لما وصلت إليه الدولة المصرية فكانت وبحق مظهرا مشرفاً لمصر ودورها الريادي والاستراتيجي بالمنطقة تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية".

وأتم: "يثمن نادي قضاة مصر هذا المحفل الدولي الرائع ويتقدم بخالص الشكر والتقدير للمستشار النائب العام على هذا المؤتمر الهام.. حفظ الله مصر".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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