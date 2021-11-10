"190 طربة".. إحالة متهمين بحيازة الحشيش بالمطرية للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحالت نيابة المطرية، عاطلين لمحكمة الجنايات، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما 190 طربة حشيش أثناء استقلالهما ميكروباص قبل ترويجها على عملائهما.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) أثناء استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما، وبداخلها (38 كرتونة بداخلها 190 طربة مـن جوهر الحشيش المخدر وزنت 19 كيلو جرام - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.