حل لغز مقتل طفلة بكرداسة.. زوج الأم عذبها وتخلص من جثتها بمساعدة نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب ملقاة بالطريق بمركز كرداسة شمال المحافظة، وتبين أن زوج والدها ونجله وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة بطريق خال من المارة دائرة مركز كرداسة.

وجه العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ وإجراء فحص دقيق لموقع الحادث.

كشفت المعاينة أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات ترتدي ملابسها وبها آثار تعذيب (كدمات وسحجات متفرقة بالجسم) ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

خطة بحث محكمة أعدها العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر لفك طلاسم الجريمة. وجه بمراجعة بلاغات التغيب وتفريغ كاميرات المراقبة بالطريق المؤدي لمكان العثور على الجثة.

تحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة توصلت إلى أن الطفلة كانت تقيم مع والدتها بعد انفصالها عن أبيها وزواجها من آخر. اعتاد زوج الأم ضرب الطفلة بدعوى تأديبها لكنها فارقت الحياة في وصلة الضرب الأخيرة.

استعان المتهم بنجله لنقل الجثة من البيت، وتخلصا منها بمكان العثور عليها. وتمكن الرائدان أحمد فايز وعبد الرحيم الرفاعي معاوني مباحث مركز كرداسة من ضبط المتهمين وأقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.