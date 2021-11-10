الداخلية:مصرع عنصرين إجراميين إثر تبادل لاطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى عنصرين إجراميين بالفيوم ,مصرعهم أثر تبادل لاطلاق النار مع قوات الأمن بوزارة الداخلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصرين إجراميين ، أحدهما سبق إتهامه فـى 24 قضية من بينهم"ضرب - بلطجة - سرقة - شروع_فى_قتل" والآخر سبق إتهامه فى 11 قضية "سلاح - مخدرات - تبديد" مقيمان بدائرة مركز شرطة_سنورس_بالفيوم) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من إحدى الأماكن الزراعية بطريق "القاهرة /الفيوم" بدائرة مركز شرطة سنورس مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قوات الأمن المركزى ولدى إستشعارهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهما بالمثل مما أدى لمصرعهما ، وعُثر بجوارهما على (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش – طبنجة - فرد محلى - 4 خزينة – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدر البودرة وزنت 300 جرام ) .