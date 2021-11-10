تعرض لحريق مُدمر.. لجنة مشتركة من السياحة وغرفة المنشآت تتفقد مطعم عائم بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تفقدت لجنة مشتركة من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ووزارة السياحة والآثار، المطعم والمرسى السياحي العائم "خلود النيل" بمدينة رأس البر بدمياط واللذان تعرضا لحريق ضخم التهم المطعم وجانبا من المرسى العائم يوم الجمعة الماضي والتي يمتلكها على كامل منصور ، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس فرع الغرفة لوسط الدلتا والقناة.

وبحسب بيان اليوم، ضمنت اللجنة من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عادل المصري رئيس الغرفة، وياسر التاجوري، عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق، رئيس لجة العائمات وشريف صادق ، عضو المجلس، رئيس لجنة المتابعة، وهشام وهبة، عضو المجلس، رئيس لجنة التدريب، وأحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، ومن وزارة السياحة والآثار علي حسن مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، ومحمد حمام، المفتش بالإدارة.

وعاينت اللجنة بزيارة المركب السياحي، على الواقع للحالة التي وصلت لها نتيجة حادث الحريق المدمر الذي التهم كافة محتوياتها من أثاث ومعدات وأجهزة نتيجة ماس كهربائي أشعل النيران بالمركب وأصاب جانباً كبيراً من المرسى المُعدة لروسها عليها .

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن زيارة اللجنة تأتي في إطار الإطلاع على ما خلفه الحريق من آثار مدمرة، وكذلك تُعد مساندة وموازرة ودعم لعضو الجمعية العمومية للغرفة ، مؤكداً على أن الغرفة لا تألوا جهداً لتقديم الدعم والأستشارات الفنية والتقنية لمثل هذه الحالة، إلى جانب ما تنص عليه لائحة الغرفة من حجم المساهمة المادية التى تقدم فى مثل هذ الحالات من قبل صندوق التكاقل.

وأعربت اللجنة عن حزنهم للحالة السيئة التي وصل لها المطعم العائم "خلود النيل" الذي كان يمثل دُرة السياحة النيلية فى منطقة الدلتا وكان معلماً سياحياً ترفيهياً، وأن الحريق قد خلف دمار كامل للمطعم السياحي.

من جانبه، قال على حسن مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، إن الزيارة كانت بتكليف من القيادات بقطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة للوقوف على آثار الحريق وفحص ومعاينة ما وصلت إليه "حالة المركب" وتقديم تقرير مبدئى لعرضه على المسئولين لحين استيفاء ما توصلت إليه تحقيقات النيابة وتقرير البحث الجنائي وإدارة الحماية المدنية، لعرضه على المسئولين وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح السياحية.