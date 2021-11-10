مرصد الأزهر يطالب بتفعيل القوانين للحد من ظاهرة النقوش المسيئة على الأماكن الإسلامية بفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن السبيل لمواجهة ظاهرة وضع النقوش المسيئة على الأماكن الإسلامية بفرنسا، هو تفعيل القوانين للحدِّ من تكرارها؛ خوفًا من تسببها في الإضرار باستقرار المجتمع وأمن أفراده، مع تصاعد حدة الأعمال المعادية للمسلمين وتخريب دور العبادة ونقش جدرانها برسوم مسيئة.

وأعرب المرصد، في بيان له، الأربعاء، رفضه القاطع للعنصرية وخطاب الكراهية الذي يستغِّله البعض ليوغل صدور الناس ضد المسلمين؛ ما يؤدي في النهاية إلى التطرف والعنف.

وأعلن مكتب المدعي العام بمدينة "بيزانسون" الفرنسية عن قيام مجهولين بنقش "صلبان اللورين" باللون الأحمر، على جدران مسجد وجمعيَّتين إسلاميَّتين بإقليم "دوبس" شرق البلاد، في هجوم وُصف بالعنصري. ويعد صليب "اللورين" رمزًا تقليديًّا لما يُعرف بـ"الديجولية" أو المقاومة.

وأكد مكتب المدعي العام عزمَه فَتْحَ تحقيق في الواقعة؛ بعد حالات الاستنكار الواسعة للحادث الاستفزازي كما وصفوه.

بدوره، اعتبر بوبكر لعمامرة، رئيس المسجد، أن الهدف من هذه الرسومات هو توصيل رسالة مفادها "نحن نقاوم الإسلام"، ما يُعدُّ عملًا معاديًا للإسلام.

وندَّد المرصد الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا بـ"المناخ غير الصحي" حول الإسلام في فرنسا، متوقِّعًا استمرار حالة التصعيد الحالية ضد الإسلام والمسلمين حتى الانتخابات الرئاسية.