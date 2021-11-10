رئيس "الأسقفية" يعين رئيسًا جديدًا لمجلس قساوسة الكنيسة الأنجليكانية بجامبيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

كلف الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الأربعاء، القس جيريمايا باول بالخدمة كرئيس لمجلس القساوسة بإيبراشية جامبيلا، وهي الرتبة المعروفة في الكنيسة الأنجليكانية باسم "أرشيدياكون"، بصلاة القداس الإلهي بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

والقس جيرمايا باول من مواليد جامبيلا عام 1977 لأسرة مسيحية هناك، وبدأ الخدمة الكنسية مبكرا، وفي عام 2003 تم تكريسه كخادم علماني بكنيسة القديس لوقا الأنجليكانية في جامبيلا، وهي أول كنيسة تأسست هناك عام 1996، وفي 2004، نال رتبة الشماس وخدم بها أربع سنوات.

في عام 2005، بدأ جيرمايا في تعليم رجال الدين الكتاب المقدس، واستمر ذلك حتى عام 2011، حين بدأ الدراسة بكلية اللاهوت الأسقفية بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية وخلال تلك السنوات التي قضاها في مصر كان يصلي كقس في الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين بالقاهرة، وعمل مدبرا روحيا لخدمة اللاجئين بالكنيسة.

وبعد التخرج في عام 2015، عاد القس جيرمايا إلى بلاده، وبدأ العمل كمحاضر في كلية لاهوتية أنجليكانية حديثة الإنشاء تُعرف باسم كلية سانت فرومانتيوس الأنجليكانية اللاهوتية.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا.

ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفى مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.