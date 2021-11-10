سقوط نصاب الدقهلية في قبضة رجال الأمن.. زعم تسفير الشباب للعمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية –مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بإنشاء شركة "بدون ترخيص" – كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم للعمل وتوفير فرص عمل لهم بمرتبات مجزية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط (عدد من شهادات الخبرة والمؤهلات العلمية – عدد من الشهادات الصحية – عدد من التأشيرات الإلكترونية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لإحدى الجهات – خطابات منسوبة لبعض جهات العمل بالخارج " جميعهم مزورة" – 2 أكلاشيه – لوحة إعلانية باسم الشركة - – 10جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – مبلغ مالي عملات أجنبية ومحلية – 2 هاتف محمول).

بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين أنهم مُحمل عليهم العديد من المستندات المضبوطة"، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.