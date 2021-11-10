إحباط ترويج 37 طن مواد غذائية وأعلاف حيوانية فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1254 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"-بمحافظة الغربية، بحوزته 20 طن "ملح طعام" معبأ داخل شكائر يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية "تحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية- بمحافظة الشرقية، بحوزته 7 طن "مكرونة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مدشة لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية- بمحافظة الشرقية، بحوزته 9 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.