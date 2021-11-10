بتعاملات 5 مليون جنيه .. ضبط شخص لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام كلٍ من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الأول بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "المتواجد حالياً خارج البلاد" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 5 مليون جنيه مصري.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.