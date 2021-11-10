الداخلية :ضبط 39 شخصًا بحوزتهم 15 سلاح ناري وأبيض ومخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 39 شخصًا بحوزتهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، و15 قطعة سلاح ناري وأبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.