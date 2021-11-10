السيسي عن لقائه ولي العهد الأردني: لمست روح الشباب الواعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه سعد بلقاء سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.

وأضاف في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم: "سعدت يوم أمس بلقائي مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية، والذي حل ضيفاً عزيزاً على مصر للمرة الأولى… ولقد لمست من سمو الأمير روح الشباب الواعد والملم بالقضايا المعاصرة للأمة وسبل معالجتها".

وتابع: "وقد تركز لقاءنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا الشقيقين، كما توافقت الرؤى بيننا حول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".