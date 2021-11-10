ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (إحدى المواطنات – مقيمة بمحافظة سوهاج) يفيد بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال عليها بزعم توظيف أموالها في مجال تجارة الدواجن مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

بإجراءات التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً احتياليا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الدواجن مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانــون، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكية على مبلغ مالي مقابل حصولها على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.