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الداخلية تكشف حقيقة قيام شخص بالتعدي على زوجته في الشارع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعدي على زوجته بأحد الشوارع.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعدي على زوجته بأحد الشوارع بالبحيرة، وقد تم التصدي له من قبل الأهالي.

بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها الواردة بمقطع الفيديو وقعت أحداثها في غضون عام 2015 بمدينة بنها بالقليوبية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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