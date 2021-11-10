الداخلية تكشف حقيقة قيام شخص بالتعدي على زوجته في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعدي على زوجته بأحد الشوارع.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعدي على زوجته بأحد الشوارع بالبحيرة، وقد تم التصدي له من قبل الأهالي.

بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها الواردة بمقطع الفيديو وقعت أحداثها في غضون عام 2015 بمدينة بنها بالقليوبية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.