ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار في الأسلحة النارية والألعاب النارية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بدمياط، لقيامهم بالإتجار في الأسلحة النارية والألعاب النارية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط تم استهدافه وضبطه.. وبحوزته (عدد 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية- كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالي- هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفرسعد بمحافظة دمياط) لقيامهما بالترويج لبيع الألعاب النارية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. وبحوزتهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية- 75 قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام- مبلغ مالي- هاتفي محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويج الألعاب النارية وحيازتها.