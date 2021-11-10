شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق مساء الجمعة لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بإيقاف ضخ المياه عن خط مياه الشرب قطر 1200 مم بمحطة مياه الشرب بإمبابة، وذلك لتغيير محابس قطر ( 1200مم- 600 مم ) وربط خط قطر 600 مم الجديد على الخط قطر 1200 مم بميدان الشجرة لاستكمال أعمال غسيل الخط.

ونوهت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف ينتج عنه قطع مياه الشرب عن مناطق ( حى الوراق، حى شمال الجيزة، حى العجوزة، حى بولاق الدكرور) لمدة 6 ساعات إعتبارا من الساعه 12 مساء الجمعة الموافق 2021/11/12 وحتى السادسة صباح يوم السبت الموافق 2021/11/13.

من جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة .

واهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب، للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 .