شكرا لقرائتكم خبر عن القبس الكويتية: "الداخلية" أوقفت جميع أنواع التأشيرات للبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فى تطور جديد للأزمة السياسية بين لبنان والخليج على خلفية تصيحات وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى عن حرب اليمن، قالت مصادر أمنية مطلعة وفق صحيفة «القبس»، أن وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

وقالت المصادر: «إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سوا أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فيز العمل».

وفى المقابل كان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي؛ قد أكد فى تصريحات سابقة له أن استقالته من الحكومة غير واردة. وفق حديثه لقناة الجديد اللبنانية.