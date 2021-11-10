شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنفذ 84 ألف حكم وتضبط مخدرات بـ600 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (206) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84848) حكما قضائيا متنوعا.

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (15) قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط (31) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (33) متهم "لعدد 13 منهم معلومات جنائية، وضبط (6) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية نشاط عناصر تشكيل عصابى (4 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بمحافظة الدقهلية "لهم معلومات جنائية") قائمين على إدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم (عدد 3 قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر البانجو وزنت 160 كيلو جرام - عدد 3 قطع سلاح أبيض- عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- عدد 4 هواتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (600,000) ألف جنيه.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية و24 قضية فى مجال الأمن العام و1432 قضية فى مجال ضبط المخالفات المرورية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3191) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (13368) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (206) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1198) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).