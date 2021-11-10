شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الثانوى تسلم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المدارس الثانوى تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، بعد تفعيلها ودخولها على نظام وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة ومنصة التعلم، حيث وزع بكساوى مصطفى مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية الأجهزة على الطلاب داخل مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة.



وطالبت المدارس من الطلاب ضرورة احضار الأوراق المطلوبة الخاصة باستلام التابلت، حيث حددت المدارس المستندات كالتالى:

ـ أصل بوليصة تأمين التابلت وصورة منها.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر

ـ شهادة ميلاد الطالب .

ـ إقرار ولى الأمر و ويرفق عليه صورة شخصية للطالب.

ـ وضع كل الأوراق فى مظروف بلاستيك.

وشددت المدارس على أن التسليم يتم داخل الفصول للطالب فقط من خلال اللجنة للمشكلة من قبل إدارة المدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت خريطة توزيع أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى على المديريات التعليمية كالتالى:

وأوضحت الوزارة، أن يوم الخميس 28 أكتوبر الماضى، تسلمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 78 ألفا و362 جهاز تابلت، والسبت 30 أكتوبر تسلمت مديرية الجيزة، 73 ألفا و170 جهازا، والأحد 31 أكتوبر، تسلمت محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية 52 ألفا و103، واليوم الاثنين 1 نوفمبر تسلمت الشرقية وبورسعيد 55859 جهاز تابلت، والثلاثاء 2 نوفمبر، تتسلم محافظتى القليوبية وقنا 53187، والأربعاء 3 نوفمبر، تتسلم المنوفية وبنى سويف 49584، والخميس 4 نوفمبر، تتسلم الفيوم والغربية 49879، والسبت 6 نوفمبر، تتسلم محافظات الوادى الجديد وسوهاج وأسيوط، 50374.

وتابعت الوزارة، أن مديريات مطروح والدقهلية تتسلم يوم الأحد 7 نوفمبر الجارى، 53934 جهاز تابلت، والاثنين 8 نوفمبر، محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة، 39793، والثلاثاء 9 نوفمبر، المنيا والأقصر وأسوان، 39210، جهاز تابلت، والأربعاء 10 نوفمبر محافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس، بإجمالى 39454، موضحة أن جملة ما يتم تسليمه للطلاب والمديريات 634909 جهاز تابلت.





تسليم أجهزة التابلت

تفعيل أجهزة التابلت



أجهزة التبابلت