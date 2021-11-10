شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إثيوبيا تحتجز 72 سائقا تابعين لبرنامج الأغذية العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة، أن السلطات الاثيوبية احتجزت 72 سائقًا تابعين لبرنامج الأغذية العالمي في شمال البلاد، بحسب مصادر إعلامية.

كانت الولايات المتحدة، أدانت الثلاثاء، الاعتقالات على أساس اتني في إثيوبيا، بعد اعتقال السلطات الاثيوبية 16 موظفاً أممياً خلال مداهمات استهدفت متحدرين من إقليم تيجراي بموجب حالة الطوارئ.