شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الحكومية تبدأ اليوم تطعيم الطلاب الأقل من 18 عاما بلقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الجامعات الحكومية اليوم الأربعاء تنظيم حملات تطعيم لطلاب الفرق الأولى الأقل من 18 عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا " فايزر" باعتباره هو اللقاح المسموح به لتلك الفئة العمرية.

وخصصت الجامعات الحكومية عددا من نقاط التطعيم الخاصة لطلاب الفرق الأولى الأقل من 18 عاما، لإسراع عمليات التطعيم ومنع التزاحم مع طلاب الفرق الأعلى، وتوفير لقاح فايزر بنقاط التطعيم.

ويستطيع الطلاب الدخول على موقع وزارة الصحة لتسجيل الحصول على لقاح كورونا وتحديد الفئة العمرية، لتقوم مديريات الصحة بتوفير لقاح فايزر وإمداد الجامعات وفقا لأعداد الطلاب المسجلين.

وتبدأ الجامعات الحكومية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، من حيث عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعى بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على لقاح كورونا، وفى حالة عدم حصول الطالب على اللقاح يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

كان وزير التعليم العالى، قد شدد على الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقارها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.