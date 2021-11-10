شكرا لقرائتكم خبر عن شحن أول دفعة من قطارات السكة الحديد المكيفة الإسبانية الجديدة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أنه مخطط شحن أول دفعة من القطارات الإسبانية المكيفة الجديدة خلال أيام من مصانع الشركة المصنعة بمدريد فى اتجاه ميناء الإسكندرية، حيث تضم الدفعة الأولى 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار تكون مجتمعة قطار.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن صفقة القطارات الإسبانية ستبدأ فى التوافد على دفعات، بحيث تصل أول دفعة سيتم شحنها من إسبانيا خلال ديسمبر المقبل، حيث تضم الصفقة 6 قطارات مكيفة بتكلفة تصل إلى 127 مليون يورو.

وتسعى الهيئة لتوريدها بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل، لتعمل هذه القطارات على خطوط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ أسوان والعكس، وتشمل الصفقة توريد 6 قطارات كل قطار منها مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، لتضم إجماليا 90 عربة و6 جرارات تشمل 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفية.

وعربات القطارات الإسبانية الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما سيقلل من وزنها وهو ما سيساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود خلال الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات، كما أنها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.