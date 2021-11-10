شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غلق طريق الإسماعيلية-القاهرة ومحور 30 يونيو بسبب الشبورة.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى "تليفزيون الخليج 365"، بثًا مباشرًا من طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، بالطريق الدائرى لمدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الشبورة المائية الكثيفة، مع استمرار غلق طريقى "الإسماعيلية - القاهرة" ومحور 30 يونيو، بسبب الشبورة المائية الكثيفة علي الطريق، وهو ما تسبب في تكدس مرورى، بعد غلق الطريقين أمام حركة السيارات، لعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات ومنعًا لوقوع الحوادث.

وانتشر رجال المرور علي الطرق المؤدية من وإلي الإسماعيلية، كما تواجدت شبورة مائية كثيفة أكبر علي طريق "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعى"، لقربه من الأراضى الزراعية وترعة الإسماعيلية.

ويشهد طريقى "الإسماعيلية - القاهرة" ومحور 30 يونيو، تكدس مرورى، بعد غلق الطريقين أمام حركة السيارات، بسبب الشبورة الكثيفة وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات منعا لوقوع الحوادث.

وقررت إدارة مرور الإسماعيلية، غلق طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، والعكس، ومحور 30 يونيو في كل الاتجاهات، وطريق "الإسماعيلية - بورسعيد"، والعكس، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التى تضرب محافظة الإسماعيلية.

وكانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، وانعدام الرؤية أمام قائدى السيارات، وعلى الفور تم غلق طريق "القاهرة - الإسماعيلية"، ومحور 30 يونيو أمام حركة السيارات، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، بورسعيد الصغرى 23 العظمى 28، ودمياط الصغرى 21 والعظمى 28، والزقازيق الصغرى 19 والعظمى 29، والإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29، والسويس الصغرى 20 والعظمى 29.











