شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضبط 3 مصانع تنتج حلوى للأطفال غير صالحة للاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموبن والتجارة الداخلية من ضبط 3 مصانع بمحافظة الشرقية بها سلع منتهيه الصلاحيه خاصه بحلوي الاطفال وتم التحفظ على 1760 قطعه باتيه منتهيه الصلاحيه كذلك ضبط طن حلوي اطفال وبسكويت منتهيه الصلاحيه بمصنع اخر وابضا ضبط 1660 كجم شيكولاته منتهيه الصلاحيه تدخل في التصنيع وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لإعلامها واحاله الوقائع الى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية بالأسواق ومنع أى ممارسات ضاره للمواطنين والتأكد من طرح كافة السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية حيث قاد الحملة المهندس عبد المنعم خليل القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية وتم التحفظ على المضبوطات .