شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد السائقين توخى الحذر بسبب الشبورة الكثيفة الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا للسائقين على الطرق بتوخى الحذر أثناء القيادة من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت الهيئة العامة الأرصاد، أن البلاد تشهد طقس معتدل نهارا علي القاهرة والوجة البحري مائل للحرارة علي سيناء حار علي جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا .

وتستمر فرص تكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.