شكرا لقرائتكم خبر عن فتح طريق الإسماعيلية الصحراوى ومحور 30 يونيو بعد تلاشى الشبورة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح طريقي الإسماعيلية الصحراوي ومحور 30 يونيو عقب انقشاع الشبورة المائية. واتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.

كانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية امام قائدى السيارات وعلى الفور تم غلق طريق الإسماعيلية الصحراوي ومحور 30 يونيو وتعيين الخدمات المرورية اللازمة .

وفى وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية، وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق، وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.