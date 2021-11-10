شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل اليوم 7004 ركاب على متن 69 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 69 رحلة جوية تنقل ما يقرب من 7004 ركاب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق رحلات مصر للطيران بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من (الكويت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، كازبلانكا، أبوظبي، الدوحه، لندن، باريس، مدريد، ميلانو، إسطنبول، روما، دبي، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، بيروت، نيويورك، أثينا، موسكو، عمَان، الخرطوم، واشنطن)، بالإضافة إلى 21 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7004 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.