شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مادة المهارات المهنية تستهدف تدريب الطلاب على خطوات حل المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: من المهارات الحياتية التي يهدف التعليم المصري الجديد 2.0 لبنائها في الطلاب هى مهارة حل المشكلات التي تم تطبيقها في مادة "المهارات المهنية" لـ الصف الرابع الابتدائي عن طريق وضع خطوات لحل المشكلات، وهي تحديد المشكلة، ثم التفكير في أكثر من حل، ثم تحديد الإيجابيات والسلبيات، وأخيرًا اختيار الحل الأمثل.

وتابعت وزارة التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: كان من الضروري في مناهج تعليم 2.0 الانتقال إلى مناهج قائمة على المهارات، وتم تحديد ثلاث أساسيات لبناء هذه المناهج وهي: المهارات الحياتية والقيم الداعمة لهذه المهارات والقضايا التي يواجهها المتعلم محليًا وعالميًا ليكون الخريج متعلم مفكر مبدع، مستمراً في التعليم ولديه قدرات تنافسية ومؤمن بقيم العمل.