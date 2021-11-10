شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الدراسة مستمرة ولن تتعطل ونسب الحضور مرتفعة والغياب لن يرفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تعطيل للدراسة، مشددة على أن الحضور منتظم ونسب الحضور مرتفعة، كما أنه لن يتم رفع الغياب فى المدارس حيث يتم تفعيلة يوميا على الطلاب ومن يتخطى النسبة القانونية للغياب سوف يتم إنذاره، ثم يفصل فى حالة عدم الحضور للمدرسة.

وانطلق العام الدراسى الجديد 9 أكتوبر الماضى، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التزام المدارس بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، ومواعيد استمرار وبدء الدراسة فى الترمين الأول والثانى وإجازة نصف العام الدراسى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، 2021/2022، تؤكد بدء الدراسة 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه وفقا للخرطية الزمنية: فإن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 لمدة 15 يومًا.

ووفقًا للخريطة الزمنية، بدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، السبت 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.