شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة نصف العام الدراسى 15 يوما.. تعرف على أول أيامها ونهايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إجازة نصف العام تصدرت مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة.. حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التزام المدارس بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، ومواعيد استمرار وبدء الدراسة فى الترمين الأول والثانى وإجازة نصف العام الدراسى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، 2021/2022، تؤكد بدء الدراسة 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.





أول أيام إجازة نصف العام



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه وفقا للخرطية الزمنية: فإن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 لمدة 15 يومًا.

ووفقًا للخريطة الزمنية، بدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، السبت 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.