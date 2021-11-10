شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يرصد تقرير عدد ساعات العمل عالميًا خلال الربع الثالث 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار متابعته للتقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد الإصدار الثامن من "مرصد منظمة العمل الدولية: كوفيد-19 وعالم العمل"، الصادر في نهاية أكتوبر 2021.

أشارت التقديرات إلى أن ساعات العمل على مستوى العالم في الربع الثالث من عام 2021 تظل أقل مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19" (الربع الرابع 2019) بنسبة 4.7% (بما يعادل 137 مليون وظيفة بدوام كامل).

كما تشير التقديرات إلى أن إجمالي ساعات العمل خلال الربع الثالث من عام 2021 قد انخفض في الدول مرتفعة الدخل بنسبة 3.6% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2019، وبلغت هذه النسبة 5.7% في الدول منخفضة الدخل، و7.4% في دول الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.

وقد سُجِّلت أقل خسائر في ساعات العمل مقارنةً بمستويات ما قبل الجائحة في أوروبا وآسيا الوسطى، حيث لم تتجاوز نسبة الخسائر 2.5%، تليها دول آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.6%، ثم الأمريكيتين بنسبة 5.4% ثم أفريقيا بنسبة 5.6%، وأخيرًا الدول العربية بنسبة 6.5%.

وأشار التقرير إلى أن تعافي سوق العمل يتوقف على معدلات التطعيم ضد الجائحة، ففي أوائل أكتوبر 2021، وصلت نسبة الأفراد الذين تم تلقيحهم بالكامل ضد الجائحة على مستوى العالم إلى 34.5%، وبلغت هذه النسبة 59.8% في الدول ذات الدخل المرتفع و1.6% في الدول منخفضة الدخل، ومن ثم يوجد تفاوت شديد في توزيع اللقاحات عبر الدول.

وتشير التقديرات إلى أن تلقي كل 14 شخصًا للقاح ضد الجائحة خلال الربع الثاني من عام 2021 قد أضاف فرصة عمل واحدة بدوام كامل إلى سوق العمل العالمي، مما أدى إلى تعزيز التعافي في أسواق العمل.