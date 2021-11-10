شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مولد مارجرجس بالزريقات فى الأقصر وسط الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأربعاء، مولد مارجرجس بالرزيقات فى الأقصر ويستمر لمدة أسبوع متواصل، وسط إجراءات احترازية مشددة، تزامنا مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وانتشار الموجة الرابعة.

وكانت الصفحة الرسمية لدير مارجرجس الرزيقات بالأقصر أعلنت فى وقت سابق، ترتيبات مولد مارجرجس، والذى يحل فى الفترة من 10 نوفمبر ويستمر حتى 16 نوفمبر، حيث أكدت أنه بناء على تعليمات الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة النائب الباباوى للدير واللجنة الباباوية المشرفة على احتفالات الدير ستكون احتفالات الدير لهذا العام، ستقتصر على الزيارة فقط من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً.

ولفت الأنبا مرقس إلى أنه ستعقد قداسات يومية تبدأ من الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال فترة الاحتفال، مطالباً جميع الزوار بمراعاة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة .