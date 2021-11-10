الكنيسة الأرثوذكسية تدشن كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بالمنيا

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القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي، صباح اليوم، بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بكفر لبس التابعة للإيبارشية، وقبل القداس دشن نيافته المذابح الثلاثة للكنيسة وأيقوناتها وعدد من أواني المذبح.

ورسم نيافته، خلال القداس، مجموعة من أبناء الكنيسة فى رتبة إبصالتس.



تدشين كنيسة السيدة مريم العذراء

كان الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، صلى القداس الإلهى، السبت الماضى، فى كنيسة الشهيد مارجرجس بالفكرية، مركز أبوقرقاص، ورسم نيافته خلال القداس 39 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.

ويعتبر الشماس رتبة تشغل أبرز الوظائف الخاصة بالكنيسة و شعبها، وتعود كلمة "شماس" إلى اللغة السريانية لغة يسوع المسيح التي ذكرت في الإنجيل حيث كانت لغة أهل الشام والدولة السورية وتعد هذه اللغة ذات خصوصية كبيرة في نفوس الأقباط.



جانب من التدشين

وتعنى كلمة شماس باللغة القبطية "ريف شمشي"، و"خادم" و قد استخدمت في المسيحية القديمة للدلالة على خدمة المعابد، و"الشماس" هو خادم الكنيسة، وهو من يقوم بمعاونة الكاهن في أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية.



القديس مارمرقس



تدشين الكنيسة