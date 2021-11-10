شكرا لقرائتكم خبر عن الري تشارك فى النسخة الثانية من دورى الوزارات للعاملين بالجهاز الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة الموارد المائية والري في النسخة الثانية من "دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري" بفريق ألعاب خماسيات كرة القدم، وتنس طاولة، وألعاب الكترونية، في ظل اهتمام الدولة بالرياضة وجعلها أسلوب حياة وانطلاقاً من الاهتمام برفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري من كافة النواحي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 .

ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بإعداد فرق ألعاب الوزارة وتدريبهم بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشارك فريق الوزارة ضمن المجموعة الخامسة مع وزارات "الخارجية ، والتعليم العالي ، والتموين" ، وحقق فريق الخماسي الفوز على فريق وزارة الخارجية 4 / صفر الأربعاء 3 نوفمبر، وعلى فريق وزارة التعليم 4 / 1 يوم السبت 6 نوفمبر، وهو ما يؤهل فريق الوزارة للصعود لدور الـ 16، كما بدأ دورى الألعاب الالكترونية الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر، وسيبدأ دوري تنس الطاولة رجال يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر.

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة نظمت النسخة الثانية من دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة" تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزارات، حيث بدأت فعاليات الدورى بالمركز الأوليمبي بالمعادي بطابور عرض الافتتاح، وبحضور فريق الوزارة ثم عمل قرعه علنية.