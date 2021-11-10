شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "تنشيط السياحة" الأردنية بمسرح الأنبا رويس بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح نايف الفايز وزير السياحة الأردنى، اليوم، معرض هيئة تنشيط السياحة الأردنية الذي يقام بالتنسيق والتعاون مع معهد الدراسات القبطية الأرثوذكسية، في بهو مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وحضر الافتتاح من الجانب الأردني السفير أمجد العضايلة سفير الأردن في مصر وعبد الرزاق عريبات رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

من جانب الكنيسة حضر صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ووكيل الكلية الإكليريكية بالقاهرة، والقمص أنطونيوس صبحي كاهن الكنيسة القبطية بالأردن والدكتور إسحق إبراهيم عجبان عميد معهد الدراسات القبطية، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط والدكتور عادل فخري وكيل معهد الدراسات.

ويتضمن المعرض لوحات وصور لأهم أماكن السياحة الدينية بالأردن وعرض لأفلام وثائقية ومادة فيلمية لتلك الأماكن.



جانب من معرض تنشيط السياحة



معرض تنشيط السياحة بالكاتدرائية