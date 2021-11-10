شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 50% من خريجى التدريب الفندقى إناث يعكس اهتمام الدولة بالمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان حفل تخرج 120 متدربًا على التدريب الفندقي من الذكور والإناث، وذلك في إطار التعاون والشراكة بين وزارة القوى العاملة ومجموعة فنادق، والذى يهدف إلى إعداد الشباب وتأهيلهم وإعدادهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل في مجال السياحة والفنادق لتحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير فرص عمل لائقة لهم للحد من معدلات البطالة من خلال تدريبهم على الأقسام الفندقية: "المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والإشراف الداخلي ، والاستقبال" .

أعرب وزير القوى العاملة عن سعادته لحضوره هذا الحفل خاصة وأنه نسبة المتدربات من الإناث حوالي 50% ، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمرأة والذي تبلور في إنشاء وزارة القوى العاملة وحدة المساواة بين الجنسين في العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ويتبعها 27 وحدة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، مشيراً إلى أن المرأة المصرية خلال الفترة الحالية أصبحت في قلب الدولة المصرية، ويتضح ذلك من خلال تولي المرأة المصرية لمناصب قيادية وسياسية بالدولة .

وتقدم الوزير بالشكر لكل الأساتذة والخبراء المتخصصين في هذا المجال على حضورهم هذا الحفل، وكذلك إدارة الفندق على الاستمرارية في التدريب وتخريج دفعات اجيال وراء اجيال خاصة وأن مصر تتميز بالسياحة باعتبارها من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد القومي.

ووجه سعفان النصيحة للشباب من الخريجين بأنه يجب ان يتحلوا بالاخلاص في العمل وبذل المزيد من الجهد في العمل والالتزام بواجباتهم مما يحقق لهم التميز في العمل ، متمنياً لهم كل التوفيق في الحياة العملية مؤكداً أن الوزارة ستقدم كل الدعم لهم في توفير فرص عمل لائقة بهذا المجال .