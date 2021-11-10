شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات تحديث بيانات اللجان النقابية العمالية استعدادا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة القوى العاملة، الخميس 11 نوفمبر 2021، من المهلة الممنوحة للجان النقابية العمالية لتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومى، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة 2022-2026.

ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير اجراءات تحديث البيانات،:

1- تتولى مديريات القوى العاملة بالمحافظات استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول.

2- يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانونى للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة.

3- لابد أن يتضمن الإيداع:

1- بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها.

2- بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن (الاسم - الصفة - الرقم القومي - تاريخ الميلاد - محل الإقامة - الوظيفة أو الحرفة - جهة العمل).

3- اسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية .

4- كشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية على أن يكون موضحاً بها ما يلي:-

(أ) بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية:

"بيان تفصيلي معتمد من المنشأة أو التأمينات الاجتماعية، موضحا به (اسم كل عضو - الرقم القومي - تاريخ ومحل الميلاد – محل الإقامة - محل العمل -الوظيفة أو المهنة - تاريخ بلوغ سن التقاعد - رقم التليفون – وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها".

(ب) بالنسبة للنقابات العامة:- "بيان تفصيلي باللجان النقابية المنضمة إليها -تاريخ الإنضمام -عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدا - وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها".

(ج) بالنسبة للاتحاد النقابى العمالى:- "بيان تفصيلي بالنقابات العامة المنضمة إليه - تاريخ الإنضمام - عدد الأعضاء - اللجان النقابية المنضمة لكل نقابة عامة على حدا".

4- يجب تقديم البيانات والكشوف سالفة الذكر على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند "اكسل"، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون النسخة الورقية ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانوني لها.