شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم مسابقة دورى المعلومات العلمية.. 21 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، مسابقة (دوري المعلومات العلمية) على مستوى كليات الجامعة، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية العلمية والتكنولوجية التى تساهم فى توسيع مدارك الطلاب وإكسابهم خبرات عملية تساعدهم فى المنافسة بقوة فى سوق العمل.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المسابقة في الفترة من الأحد 21 نوفمبر وحتى الخميس 25 نوفمبر، ويشارك في المسابقة فريقين من كل كلية، الفريق مكون من ثلاث طلاب والمسابقة مقسمة على قسمين مسابقة للكليات المتخصصة علمياً والكليات الغير متخصصة.

ويأتى تنظيم المسابقة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وراشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

للاشتراك في المسابقة برجاء التسجيل بمقر الإدارة وإرسال كشوف معتمدة من الكلية بأسماء الطلاب المرشحين للمشاركة في مسابقة دوري المعلومات العلمية ولأول ثلاث فرق متخصص وغير متخصص جوائز مالية وشهادات تقدير.