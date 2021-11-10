شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مديريات تعليمية بـ 3 محافظات تتسلم 39454 جهاز تابلت للصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم مديريات التربية والتعليم فى محافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس اليوم، أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، بإجمالى 39454، موضحة أن جملة ما يتم تسليمه للطلاب والمديريات 634909 جهاز تابلت.

وأوضحت الوزارة الانتهاء من تسليم المديريات التعليمية جميعها، أجهزة التابلت اليوم، مبينة أن المدارس الثانوية بدأت فعليا فى تسليم الطلاب الأجهزة بعد سداد قيمة بوليصة التأمين التى تم تحديدها.

وكانت المدارس الثانوى، أعلنت إقرار استلام جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، حيث تضمن الإقرار" بيانات ولى الأمر" الاسم والرقم القومى واسم المدرسة المقيد بها الطالب وموديل جهاز التابلت ورقم المسلسل للجهاز ومشتملاته" جراب جلد + قلم للكتابة وشاحن وسماعة".

ونص الإقرار على"التزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد والاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصرى من خلال كلمة السر التى يتم استلامها من المدرسة واستخدامه فى إجراء الاختبارات والامتحانات الخاصة بالعام الدراسى فى مرحلة الثانوى العام وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أو فى حالة المخاطر التى لا تغطيها وثيقة التأمين والضامن أكون ملتزما بسداد قيمته المالية بالسعر الذى تكلفته الوزارة لتدبير الجهاز وذلك لاستلام بدلا منه كما التزم بتكاليف صيانته فى حالة إصابته بأى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتى الخاصة بمركز الصيانة المعتمد، على أن يمنع على الطالب وضع كلمة سرعلى التابلت وممونع الخروج من المنظومة وفى حالة وضع كلمة سر أو الخروج من المنظومة سوق يقوم ولى الأمر بدفع نفقة الإصلاح كاملة.