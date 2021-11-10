شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد بن زايد للعلوم تكرم الخشت لدوره فى تجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور محمد عثمان الخشت أستاذ فلسفة الدين ورئيس جامعة القاهرة، لدوره البارز في تجديد الخطاب الديني ومشاركته في المؤتمر العلمي الذي تنظمه الجامعة عن «تجديد الخطاب الديني» في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر بأبو ظبي، تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ورئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس المجلس العلمي الأعلى للجامعة، والدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء الجامعة.

شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في المؤتمر العلمي "تجديد الخطاب الديني" بورقة بحثية حول "تكوين عقل ديني جديد"، وذلك بحضور شخصيات بارزة من كافة أنحاء العالم، بهدف إيجاد فهم مشترك لضبط الخطاب الديني وفق معايير تراعي مضامينه وخصوصيته وتأثيره المباشر على حياة الناس، وتتجنب الغلو والتطرف وتساهم في إيصال الفهم الصحيح لقيم ومباديء الدين الحنيف.

وألقى الدكتور محمد الخشت، كلمة ضمن جلسة "ما هو الخطاب الديني اليوم وما هي مجالات وأبعاد تجديده، ولماذا؟" استعرض فيها رؤيته حول الواقع الحالي للعلوم الدينية وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بعض الأخطاء المنهجية والابستمولوجية في علوم الدين التقليدية، كما تناول دور اللغة العربية في تطوير الخطاب الديني، وموقفه من التراث الإسلامي. وطالب بالعودة إلى أصول الوحي النقي ودون تفريط في الثوابت، من أجل تكوين رؤية جديدة للعالم تعتمد على النظرة الكونية السببية والتفكير العقلاني النقدي وتتخلص من الفكر الأسطوري.