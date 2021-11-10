شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة: 3 مراكز للتحكم فى الجهد المتوسط لبيان الأعطال والانقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المحاسب محمد السيسي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن وزارة الكهرباء نجحت في التغلب علي التحديات في مجالي الإنتاج والنقل ومازال العمل مستمر للتغلب علي التحديات التي زالت موجودة بشبكات توزيع الكهرباء .

لافتا إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء جاري العمل بها لإنشاء 3 مراكز للتحكم فى الجهد المتوسط لبيان العطل والانقطاعات في الكهرباء في نفس اللحظة و التى تساهم فى تقليل زمن الانقطاعات.

وأضاف رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن مراكز التحكم الجديدة تمكن المهندسين من عمل مناورة لإصلاح العطل في أسرع وقت، مضيفًا أن الشركة حاليًا تقوم بتوصيل الكهرباء للمشتركين من خلال مصدرين للكهرباء، لتفادي وجود أي انقطاعات، بحيث لو حدث عطل يتم تحويل المشترك مباشرة علي المصدر الثاني دون الشعور بالعطل و ذلك بفضل التوسعات التى حدثت بالشبكة.

وأشار إلي الاهتمام الذى توليه الشركة لتقديم خدمة مميزة للمواطن وحل الشكاوى من خلال مكتب شكاوي شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الذى يعمل 24 ساعة يوميا.