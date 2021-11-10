شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تطبق قرار منع دخول الحرم الجامعى دون شهادة تطعيم الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، جلسته عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور وكلاء الكليات لشؤون القطاع والسادة أعضاء اللجنة الدائمة.

واستهل الدكتور عبد الفتاح سعود الجلسة بتقديم التهنئة والشكر للدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق لتوليه عمادة الكلية ، مثمناً جهوده طوال فترة عضويته للجنة القطاع الدائمة طوال مدة وكالته لشؤون التعليم والطلاب بكلية الحقوق. كما أعرب عن تقدير المجلس الموقر واعتزازه بانضمام الدكتور خالد حمدي عميد كلية الحقوق سابقاً رئيساً للجنة الدائمة لشؤون التعليم و الطلاب .

كما وجه المجلس التهنئة للدكتور هاجر مدحت المدرس بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن لتكليفها بتسيير أعمال الإدارة المركزية لشؤون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار المجلس إلى احتفالية تكريم جامعة عين شمس وتسلمها جائزة اليونسكو لمحو الأمية ( كونفشيوس)، موجهاً الشكر للدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على دعمه المستمر ودوره الكبير في دفع عجلة هذا الإنجاز وتذليل كل ما واجهه من معوقات وقوى ضغط رافضة لاستكماله.

وثمّن المجلس جهود طلاب جامعة عين شمس التي أسفرت عن محو أمية عشرات الآلاف من المواطنين فأصبحوا خير سفير لهذا الإنجاز، كما وجه الشكر لعمداء ووكلاء الكليات المشاركة في هذا الإنجاز الدولي و المحلي الرائد .

ولفت إلى ضرورة استمرار الخريجين في دعم هذا المشروع من خلال التواصل مع رابطة خريجي جامعة عين شمس، على أن يصبح مشروع محو الأمية واحداً من الأنشطة الهامة والمؤثرة للرابطة.

كما تطرق المجلس لإنجازات فريق المسرح الجامعي وفريق كورال الجامعة ، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً بحث تكوين شركة ناشئة لإدارة واستثمار مواهب وإنجازات هؤلاء الطلاب بالتعاون مع مركز دعم الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

وتطرق المجلس لاستعدادات الجامعة لبدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ، لافتاً إلى أن خوض الانتخابات الطلابية يعد تدريباً و تهيئة عملية للطلاب لخوض العمل العام و تنمية قدرتهم على العطاء و دعم روح القيادة و الخدمة العامة.

و أوضح أن الجامعة ممثلة في إدارة رعاية الشباب نظمت عدداً من معسكرات إعداد القادة للطلاب لتجهيزيهم بشكل ملائم للمشاركة في العمل العام الجماعي بفاعلية.

وشدد المجلس على بدء تطبيق قرار عدم دخول الحرم الجامعي لمن لا يحمل إثبات تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل. ووجه عمداء ووكلاء الكليات وكافة الجهات المعنية بضرورة متابعة تطبيق هذا القرار بلا تهاون.

واستعرض المجلس المشروع المقدم من د. رنا الهلالي مدير مركز الطلاب ذوي الإعاقة حول وضع وتطبيق دليل إتاحة للطلاب ذوي الإعاقة بما يسمح بتيسير حصولهم على كافة الخدمات التعليمية دون تفرقة عن أقرانهم من الأصحاء.و سبل حصولهم على كافة الخدمات المقدمة من الجامعة للطلاب ذوي الهمم.