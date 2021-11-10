شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعات الخاصة يؤكد عدم السماح للطلاب بالدخول دون التطعيم 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، انتظام تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا وتكثيف حملات تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال نقاط التطعيم المنتشرة بالجامعات الخاصة، مؤكدا أن ما يطبق على الجامعات الحكومية والمؤسسات التعليمية من حيث عدم السماح للطلاب بالدخول للحرم الجامعى دون إثبات الحصول على التطعيم بلقاح كورونا يطبق على الجامعات الخاصة بداية من 15 نوفمبر.

وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن هناك انتظاما كاملا فى الدراسة بالجامعات الخاصة منذ انطلاق العام الجامعى مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا داخل قاعات المحاضرات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهرى، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ، بجامعة عين شمس، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، ووجه وزير التعليم العالى باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بدءا من 1 نوفمبر القادم، مشددًا على عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعى بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفى حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.