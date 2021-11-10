شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان ومساعد وزير التعليم العالى يتابعان ملف التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمى، وتناولت الزيارة متابعة كافة الموضوعات التكنولوجية بالجامعة وإنجازها عن كثب، بحضور المهندس ناصر الامير مدير وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالى، الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، و الدكتورة منى نصر المدير التنفيذى لمعلومات الجامعه، الدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي.

وقال الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة إنه فى ظل التطور السريع فى عصر الثورة التكنولوجية التي نعيشها حالياً يأتى هذا التطور استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية فى تحويل الدولة المصرية إلى دولة ذكية تواكب متطلبات العصر الرقمية، لذلك كان هناك ضرورة لمواكبة جامعة حلوان لهذا التطور، حيث تحرص جامعة حلوان دائما علي اتاحة فرص التدريب لكل منتسبي الجامعة وتأهيلهم بما يتواكب مع اتجاهات الدولة، واستراتيجية الجامعة نحو التحول الرقمي، وان تخطو خطوات سريعة في مجال التحول الرقمي، لخلق بيئة تكنولوجية متميزة داخل الجامعة، حيث شملت خطى الجامعة نحو التحول الرقمي الكليات العلمية وكليات القطاع الطبى.

أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أن هذا اللقاء يأتى إيمانا بأهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة المؤسسات، و مواكبة للخطوات التي تتخذها مصر في إطار التحول الرقمي، وتأكيدًا على اهميته من خلال الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تغيير جذري في طريقة العمل.