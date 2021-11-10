شكرا لقرائتكم خبر عن التخلص من أكثر من 1000طن مخلفات إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة البيئة منظومة متكاملة للتعامل مع كافة أنواع المخلفات فى أنحاء الجمهورية بالكامل، حيث إن كميات المخلفات التى يتم رفعها يوميا تزداد بالتوازى مع قدرة المحليات للتعامل السريع معها من خلال المحطات الوسيطة أو من خلال مشروعات إعادة التدوير أو الدفن وانعكس اهتمام الدولة بملفات البيئة والدعم الكبير، لهذا الملف فى حجم الانجازات التى قدمتها وزارة البيئة وتم التخلص الآمن من "7091" طن مخلفات إلكترونية وبطاريات تحتوى على حامض الرصاص. ولم يتوقف إنجاز الوزارة عند هذا الحد وإنما نجحت فى تصدير "524" طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة فى الموانئ، مثل بورتوفيق، و العين السخنة، وأسوان، وسفاجا، وبورسعيد شرق، و بورسعيد غرب، والدخيلة، ودمياط، عن طريق التخلص الآمن منها بالخارج.

وجارى حاليا تصدير حوالى "481" طنا من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية موجودة فى ميناء الإسكندرية، ليصل بذلك إجمالى الكمية التى تم التخلص منها خلال شهر مايو 2021 إلى حوالي "1005" أطنان.

يذكر أن وزراة البيئة خصصت تطبيق، من أجل شراء المخلفات الإلكترونية من المواطنين، ومن خلاله يتم منح البائع قسائم شراء، ومبالغ مالية لشراء الملابس والأجهزة الكهربائية، وبعد تخصيص التطبيق أطلقت مبادرة، بهدف تجميع المخلفات الإلكترونية من المنازل، وتم عمل تطبيق إلكترونى يطلق عليه اسم "e.tadweer" وبعد ذلك يقوم مكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات، بتجميع المخلفات الالكترونية، من نقاط التجميع، ويسلمها لمصانع إعادة التدوير، ولكن المصانع الرسمية الحاصلة على ترخيص و الموجودة في مصر، كما تم إصدار قانون، يلزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص ببيع المخلفات الالكترونية الناتجة عن أعمالهم لهذه المصانع. بدأت المنظومة بمصنع واحد حتى تم وصولهم إلي 12 مصنعا يعملون في تدوير المخلفات الالكترونية، اضافة إلي 6 مصانع لتدوير بطاريات الرصاص.